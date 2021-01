Stand: 30.01.2021 15:52 Uhr Kummerow: Quadfahrer verunglückt auf eigenem Grundstück

Ein 43 Jahre alter Quadfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall auf seinem Grundstück in der Kummerower Ortslage Axelshof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Bekannter, der mitfuhr, erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer seien auf dem umzäunten Grundstück mit dem Quad durch den Schnee und dabei gegen einen Maschendrahtzaun und ein Gebüsch gefahren. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. | 30.01.2021 15:52