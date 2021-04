Stand: 26.04.2021 08:40 Uhr Kuhlen: Kuhstall komplett in Flammen

In Kuhlen nahe Schwerin brennt seit dem Morgen ein großer Kuhstall - laut Feuerwehr in voller Ausdehnung. Tiere sollen nicht mehr in dem Gebäude sein. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte rechnen damit, dass die Löscharbeiten noch den ganzen Tag dauern werden. | 26.04.2021 08:40