Küstenabbrüche auf Rügen: Tonnenweise Sediment am Kap Arkona abgerutscht Stand: 30.10.2023 13:38 Uhr Das Sturmhochwasser entlang der Ostseeküste vom vergangenen Wochenende hat offenbar für Küstenabbrüche am Kap Arkona auf Rügen gesorgt. Dort sind jede Menge Lehm, Sand und Kreide heruntergebrochen.

Am vergangenen Wochenende sind etwa 300 Kubikmeter Sediment von der Steilküste Rügens unterhalb des Burgwalls der einstigen Jaromarsburg in Richtung Strand gestürzt. Das teilte Kap Arkonas Bürgermeisterin Ines Möbius am Vormittag mit. Die Menge entspreche etwa drei Lkw-Ladungen, so Möbius weiter.

Konstante Gefahr von Abbrüchen

Der Abbruch sei deutlich sichtbar, so der Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Kap Arkona, Andreas Heinemann. Es handle sich dabei um ein sehr aktives Kliff, deshalb sollten Strandspaziergänger den Küstenabschnitt grundsätzlich meiden. Heinemann weist auch darauf hin, dass der Strand an dieser Stelle ohnehin gesperrt sei. Zahlreiche Schilder würden darauf hinweisen, dass es an dieser Stelle jederzeit zu Küstenabbrüchen kommen könne. Vor elf Jahren war ein zwölfjähriges Mädchen aus Brandenburg unterhalb des Kap Arkona von Geröllmassen verschüttet worden.

