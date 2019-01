Stand: 24.01.2019 16:38 Uhr

Künftig besseres Schulessen in MV?

Jeder siebte Schulanfänger in Mecklenburg-Vorpommern ist zu dick. Politiker fordern deshalb ein besseres und gesünderes Essen für Kinder an den Schulen im Land. Die Verpflegung soll nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gestaltet werden, fordern die Regierungsfraktionen SPD und CDU. Bei Einschulungsuntersuchungen im vergangenen Schuljahr waren 13,6 Prozent aller Mädchen und Jungen übergewichtig.

Verbindliche Ernährungsstandards per Gesetz

Gleich zwei Anträge zu diesem Thema hatten es auf die Tagesordnung des Landtags geschafft. Zum einen wollen die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU Ernährungsstandards verbindlich im Schulgesetz des Landes verankern. Auch der Fraktion der Freien Wähler/ BMV ist das gesunde Essen in den Schulen ein Anliegen. Sie schlägt einen Landeswettbewerb vor, damit sich die Einrichtungen intensiver mit gutem Essen auseinandersetzen.

Ernährungsstrategie für Mecklenburg-Vorpommern

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) begrüßt den Antrag für einheitliche Standards beim Schulessen. Übergewicht sei ein großes Problem in Deutschland, so der Minister. Es sorge für hohe Kosten im Gesundheitswesen. Er verwies in dem Zusammenhang auf bereits bestehende Programme wie etwa das EU-Schulprogramm und die Unterstützung der Vernetzungsstelle Schulverpflegung durch das Land. Backhaus kündigte außerdem eine Ernährungsstrategie für Mecklenburg-Vorpommern an.

Linke: Überhaupt ein Mittagessen anbieten

Auch die Linke unterstützt den Vorstoß. Fraktionschefin Simone Oldenburg verweist allerdings darauf, dass nicht nur gesundes Essen verbindlich festgelegt werden solllte. Die Schulen müssten erst einmal verpflichtet werden, grundsätzlich ein Mittagessen anzubieten. Das sei bisher nicht der Fall. Die AfD lehnt dagegen eine verbindliche Einführung der Kriterien der DGE ab - der Gesetzgeber müsse nicht alles regeln, meint der Abgeordnete Jörg Kröger. Am Ende der Debatte stimmten die Abgeordneten aller Fraktionen bis auf die AfD dafür, die Gemeinschaftsverpflegung nach den Standards der DGE im Schulgesetz zu verankern.

Verbindliche Qualitätskriterien für Schulessen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schlägt vor: Mittags sollte es täglich Getreide oder Kartoffeln und Gemüse geben, einmal in der Woche Fisch und höchstens zwei Mal in der Woche Fleisch. Fachleute wie Meike Halbrügge von der Vernetzungsstelle für Schulverpflegung in Mecklenburg-Vorpommern empfehlen, alle Beteiligten vor Ort an einen Tisch zu holen. Schulen, Caterer und Träger sollten eng zusammenarbeiten.

Vom Bildungsministerium erhoffen sich die Experten, dass Schulen künftig mehr Zeit bekommen, sich mit Verpflegung zu beschäftigen. Schulleiter sollten so wichtige Themen etwa in ihrer Dienstzeit regeln können und nicht im Ehrenamt. Auch Pausen müssten so gestaltet werden, dass Schüler in Ruhe essen können.

