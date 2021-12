Kühlungsborner entscheiden über Grundstück neben Villa Baltic

Stand: 05.12.2021 08:27 Uhr

Das städtische Baugrundstück am "Baltic Park" in Kühlungsborn soll für einen Anbau an die Villa Baltic verkauft werden. Heute können die Einwohner Kühlungsborns dafür stimmen, ob Teile des alten Schwimmhallengrundstücks verkauft werden, um die Villa Baltic zu retten und öffentlich zugänglich zu machen.