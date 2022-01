Stand: 24.01.2022 16:38 Uhr Kühlungsborn: Unbekannte in Imbissbude eingebrochen

Unbekannte sind in einen Imbiss in Kühlungsborn eingebrochen. Dabei wurde der Laden durchwühlt und ein Wandtresor aufgehebelt. Der oder die Täter klauten laut Polizei in der Nacht zu Montag Bargeld in Höhe von mehr als 3.000 Euro. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 5.200 Euro. Die Ermittlungen laufen, die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden. | 24.01.2022 16:40

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.01.2022 | 16:35 Uhr