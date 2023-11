Kühlungsborn: Stephan Köhls ist neuer Tourismuschef Stand: 15.11.2023 05:17 Uhr Kühlungsborn hat einen neuen Tourismuschef: Stephan Köhls tritt heute die Nachfolge von Ulrich Langer an.

Langers Vertrag läuft zum Jahresende aus und war nach zwölf Jahren als Kurdirektor überraschend nicht mehr verlängert worden. Die Stadtvertreter im größten Ostseebad Mecklenburg-Vorpommerns hatten sich frischen Wind im städtischen Eigenbetrieb gewünscht. Zuletzt gab es zudem Kritik an der wirtschaftlichen Führung der Tourismus-Gesellschaft - die Kosten seien zu hoch, bei zu wenig Leistung.

Aus dem Allgäu an die Ostsee

Mit voraussichtlich 2,4 Millionen liegt die Zahl der Übernachtungen in diesem Jahr dennoch fast auf Vor-Corona-Niveau. Auf Langer folgt nun der 59-jährige Köhls. Er kommt aus dem Allgäu an die Ostsee und hatte zuvor in Tirol und im Schwarzwald als Tourismusdirektor gearbeitet.

Talk im Funkhaus

Als größte Herausforderungen nennt Köhls den Fachkräftemangel, die Digitalisierung und dass immer weniger Einheimische den Tourismus akzeptieren. Heute Abend ist Köhls Gast beim Talk im Funkhaus. Zu sehen ab 20 Uhr auf ndr.de/mv.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.11.2023 | 06:30 Uhr