Stand: 27.09.2020 07:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kühlungsborn: Segelyacht vor Hafen gestrandet

In Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ist am Sonnabendabend eine Segelyacht gestrandet. Die fast acht Meter lange Yacht war kurz vor der Hafeneinfahrt in Seenot geraten. Bei Windstärke acht reichte offenbar der Maschinenantrieb der Segelyacht nicht aus, um den Hafen sicher anzulaufen. Die beiden Segler an Bord konnten nur noch einen Notruf über 112 absetzen bevor die Yacht östlich der Hafeneinfahrt im flachen Wasser strandete. Die Feuerwehr zog die Yacht auf den Strand, um weitere Schäden durch die Brandung zu vermeiden. Die Wasserschutzpolizei in Rostock ermittelt nun die genaue Ursache für die Havarie. | 27.09.2020 07:51