Stand: 31.10.2020 17:02 Uhr Kühlungsborn: Seenotretter holen kranken Macht vom Boot

Vor Kühlungsborn haben Seenotretter einen auf einer Segeljacht schwer erkrankten Mann an Land gebracht. Er habe am Sonnabendvormittag rund zwei Kilometer vor Kühlungsborn über starke Schmerzen in der Brust geklagt, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Nach einer Erstversorgung an Bord der Jacht wurde der Mann mit dem Rettungsschiff an Land gebracht. Er kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. | 31.10.2020 17:02