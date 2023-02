Stand: 17.02.2023 17:11 Uhr Kühlungsborn: Hotelgast hinterlässt offene Rechnungen

Einen mutmaßlichen Hotel-Betrüger hat die Polizei in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) festgenommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der 51-jährige Mann am Donnerstagabend auf frischer Tat erwischt. Ein Hotelbetreiber hatte ihn angezeigt, da er offene Rechnungen nicht bezahlt hatte. Bei der Überprüfung durch die Polizei kam heraus, dass der Verdächtige bereits 2022 in mehreren anderen Unterkünften in der Region übernachtet hatte und ohne zu bezahlen verschwunden war. Der Gesamtschaden soll rund 12.000 Euro betragen. Gegen den Mann lagen bereits zwei Haftbefehle vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.02.2023 | 16:40 Uhr