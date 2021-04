Stand: 13.04.2021 07:55 Uhr Kühlungsborn: Großes Drive-in-Testzentrum geht in Betrieb

In Kühlungsborn (Landkreis Rostock) wird heute Nachmittag ein neues Drive-in-Testzentrum in Betrieb genommen. Auf sieben Spuren können Autofahrer an die Boxen heranfahren und auf das Coronavirus getestet werden. Eine weitere Box mit vier Testabteilungen steht Fußgängern und Fahrradfahrern zur Verfügung, wie Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski sagte. Insgesamt könnten pro Tag bis zu 5.000 Menschen getestet werden. | 13.04.2021 07:54