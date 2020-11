Stand: 27.11.2020 19:00 Uhr Kühlungsborn: Fünfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein fünf Jahre alter Junge ist in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Autofahrer kam aus noch ungeklärter Ursache am Freitagmittag mit seinem Wagen von der Straße ab und fuhr das Kind an, wie die Polizei mitteilte. Der Junge war mit seinem Vater unterwegs, der nicht angefahren wurde. Das Kind kam in ein Krankenhaus. | 27.11.2020 19:02