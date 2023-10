Kühlungsborn: Familie bleibt bei Strandspaziergang im Sand stecken Stand: 30.10.2023 06:33 Uhr Die Freiwillige Feuerwehr in Kühlungsborn ist am Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden: Drei Personen steckten bis zur Hüfte im Strandsand fest.

Die Personen sind am Freitag bei einem Spaziergang am Strand von Kühlungsborn im Sand stecken geblieben. Nach Angaben der Ostsee-Zeitung handelte es sich bei den Personen um eine Urlauber-Familie. Die drei waren demnach auf Höhe der Buhne 8 in Kühlungsborn-Ost stecken geblieben. Die Feuerwehr konnte die Personen nur mit einer speziellen Ausrüstung retten - unter anderem eine Schaufel und ein Eisschlitten kamen zum Einsatz.

Feuerwehr: "Treibsand" entstand durch Sturmflut

Laut Feuerwehr hatte sich der "Treibsand" aufgrund der Sturmflut von vor rund einer Woche gebildet. Sie appelliert an alle Strandspaziergänger aktuell besonders Acht zu geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.10.2023 | 08:00 Uhr