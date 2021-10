Stand: 01.10.2021 16:10 Uhr Kühlungsborn: Claudia Stolle leitet das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik

Das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) hat eine neue Chefin. Die Professorin Claudia Stolle wurde am Freitag nach Angaben des Bildungsministeriums in ihr neues Amt eingeführt. Mit ihr habe Mecklenburg-Vorpommern eine ausgewiesene Expertin auf dem Forschungsgebiet Erdmagnetfeld gewinnen können, so Wissenschaftsstaatssekretärin Susanne Bowen. Stolle folgt auf Franz-Josef Lübken, der das Institut 23 Jahre lang leitete. | 01.10.2021 16:09

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Nachmittag | 01.10.2021 | 16:30 Uhr