Stand: 22.05.2021 06:49 Uhr Kühlungsborn: Bus prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Linienbusses ist in Kühlungsborn schwer verletzt worden, als er mit dem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der 62-Jähriger habe am Freitagabend aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Bus verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er wurde nach dem Unfall in die Uni-Klinik nach Rostock gebracht. Die zwei Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. | 22.05.2021 06:49