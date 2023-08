Stand: 22.08.2023 14:57 Uhr Kühlungsborn: Betrunkener in Bar übersehen und eingeschlossen

Ein stark angetrunkener Gast ist am Wochenende in einer Bar in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) offenbar übersehen und eingeschlossen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen in dem leeren Lokal aufgewacht und hatte den Notruf gewählt. Die Beamten ermittelten den Besitzer der Bar. Dieser konnte den Eingeschlossenen schließlich befreien. Der Mann hatte sich in der Wartezeit drei Flaschen Champagner genommen und getrunken. Ob er diese bezahlen muss, ist noch unklar.

