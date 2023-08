Stand: 28.08.2023 11:22 Uhr Kühlungsborn: 82-Jährige mit Schockanruf um 20.000 Euro betrogen

Am Donnerstag vergangene Woche wurde eine Rentnerin aus Kühlungsborn Opfer eines Betrugs. Wie die Polizei heute bekanntgab, gaukelten Unbekannte der 82-Jährigen am Telefon vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze in Haft. Sie könne nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro entlassen werden. Nach vier Telefonaten mit den Tätern habe die Geschädigte dann einem angeblichen Kontaktmann der Staatsanwaltschaft an einem zuvor vereinbarten Ort die 20.000 Euro in Bar übergeben. Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

