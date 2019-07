Stand: 27.07.2019 09:49 Uhr

Kühlungsborn: 20 Verletzte nach Hausbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kühlungsborn sind 20 Menschen leicht verletzt worden. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Anwohner hatten mindestens zwei explosionsartige Knallgeräusche wahrgenommen, bevor das Feuer ausbrach, berichteten diese in ersten Befragungen. Danach zog dichter Rauch durch das Haus. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.

Verletzte in Kliniken untersucht

Die 20 Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Verletzungen sind durch den Leitenden Notarzt vor Ort als nicht lebensbedrohlich eingeschätzt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Kühlungsborn, Wittenbeck, Bastorf und Bad Doberan waren mit insgesamt 51 Ehrenamtlern im Einsatz. Darüber hinaus setzte der Rettungsdienst 20 Mitarbeiter ein. Das DRK Bad Doberan hat die Verletzten vor Ort betreut.

Ersatzquartiere für Bewohner gesucht

Die Wohnungen sind zurzeit nicht bewohnbar. Der Kühlungsborner Bürgermeister und die städtische Wohnungsgesellschaft wollen sich um Ersatzquartiere für die Bewohner kümmern, die nicht bei Verwandten unterkommen konnten. Der Kriminaldauerdienst soll die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, erklärte ein Polizeisprecher.

