Stand: 21.07.2023 07:05 Uhr Kückenshagen: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Am frühen Freitagmorgen kam es zwischen den Ortschaften Saal und Kückenshagen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der 21-jährige Fahrer eines PKW, welcher in Fahrtrichtung Kückenshagen fuhr, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und des nassen Untergrundes in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen. Der Fahrer und zwei Mitfahrer sind mit leichten Verletzungen davon gekommen, die 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Rostocker Klinik gebracht. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich. Aufgrund der Anzahl der Verletzten befanden sich zwischenzeitlich vier Rettungswagen am Einsatzort, sodass die betroffene Straße komplett gesperrt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

