Kublank: Technischer Defekt löste Explosion aus

Nach der Explosion eines Gastanks in Kublank bei Neubrandenburg ist die Ursache gefunden. Das Unglück auf dem Gelände einer Schweinemastanlage geht einem Gutachter zufolge auf einen technischen Defekt zurück, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte.

Zerstörter Stall stand gerade leer

Am frühen Freitagmorgen war der mit 6.000 Liter Gas gefüllter Tank an einem Stall am Dorfrand geborsten. Die Trümmer des Schweinestalles flogen bis zu 100 Meter weit. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, da der Stall gerade leer war. Der Schaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Biogasanlage nicht betroffen

Durch die Explosion wurden auch an einigen Gebäuden in Kublank Scheiben beschädigt. In dem Tank soll sich Propangas befunden habe, unter anderem zum Heizen der Mastställen. In der Anlage werden Hunderte Ferkel aufgezogen. Auf dem weitläufigen Gelände der Schweinezucht befindet sich auch eine Biogasanlage, die von dem Unglück aber nicht betroffen war

