Kröpelin: Tödlicher Unfall nach LKW-Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Auto in der Nähe von Kröpelin ist ein 84-jähriger Mann gestorben. Seine 72-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer am Mittwochmorgen aus dem Stadtgebiet auf die B105 eingebogen und übersah mutmaßlich den von links kommenden LKW. Der Fahrer des Lastwagens blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Bundesstraße war voll gesperrt, der Verkehr wurde über Kröpelin umgeleitet.

