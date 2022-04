Stand: 22.04.2022 06:31 Uhr Kröpelin: Stadtvertretung stimmt für neue Solarparks

Die Stadtvertreter von Kröpelin haben am Donnerstagabend den Weg für mehr Solarenergie frei gemacht. Sie stimmten für den Bau eines zwei Hektar großen Solarparks in Brusow sowie die Erweiterung des bestehenden Parks in Altenhagen. Dort soll eine baufällige Stallanlage abgerissen werden, um mehr Platz für Solarmodule zu schaffen. | 22.04.2022 06:31