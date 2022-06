Stand: 20.06.2022 15:55 Uhr Kröpelin: Mann nach versuchtem Sexualdelikt in U-Haft

Wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdeliktes ist in Kröpelin ein 32 Jahre alter Mann verhaftet worden. Ihm wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am vergangenen Freitag in Kröpelin ein Mädchen angegriffen zu haben. Auch soll er versucht haben, es zu vergewaltigen. Um das Opfer zu schützen, gab die Staatsanwaltschaft keine weiteren Details bekannt. Am Sonnabend wurde gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen. | 20.06.2022 15:53