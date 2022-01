Stand: 02.01.2022 13:07 Uhr Kröpelin: Familie verirrt sich bei Spaziergang in Wald

Eine Familie, die sich nahe Kröpelin (Landkreis Rostock) beim Neujahrsspaziergang verirrt hat, hat am Samstagabend Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Das Ehepaar, ihr elfjähriger Sohn und ein Hund hatten in einem Waldstück in der Dunkelheit die Orientierung verloren. Als nach mehreren Stunden der Notruf verständigt wurde, kamen die Feuerwehr Kröpelin, ein Rettungs- sowie zwei Streifenwagen. Die Familie konnte wohlauf im Wald gefunden werden. | 02.01.2022 13:07

