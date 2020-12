Stand: 31.12.2020 10:20 Uhr Kröpelin: Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt

Unbekannte haben am frühen Morgen einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Kröpelin (Landkreis Rostock) gesprengt. Laut Polizei leiteten die Täter offenbar Gas in das Gerät ein und brachten es zur Explosion. Der Automat wurde den Angaben zufolge stark beschädigt. An die Geldkassetten kamen die Täter jedoch nicht. Die Ermittlungen laufen. | 31.12.2020 10:19