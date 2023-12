Stand: 27.12.2023 08:55 Uhr Kröpelin: 20.000 Sandsäcke für Partnerstadt Schwarmstedt

Die Feuerwehr in Kröpelin hat rund 20.000 Sandsäcke gepackt und nach Niedersachsen in das derzeit von Hochwasser betroffene Gebiet gebracht. Damit soll laut Bürgermeister Gutteck im Rahmen der Amtshilfe die Kröpeliner Partnerstadt Schwarmstedt unterstützt werden. Die Säcke wurden leer zusammengepackt und in den Heidekreis gebracht. Befüllt wäre der Transport zu aufwändig gewesen.

