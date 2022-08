Stand: 06.08.2022 14:43 Uhr Kritzkow: Autofahrer fährt mit 2,6 Promille gegen Hauswand

In Kritzkow bei Laage (Landkreis Rostock) ist ein betrunkener Autofahrer am Sonnabendvormittag mit seinem Wagen nahezu frontal in eine Hauswand gefahren. Dabei wurde der 39-jährige Fahrer laut Polizei schwer verletzt. Die Eingangsfront des Hauses wurde stark beschädigt, das Haus ist aber weiter bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Der Gesamtschaden an Haus und Auto wird auf 17.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil diese dem 39-Jährigen bereits zuvor entzogen worden war. | 06.08.2022 14:42

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.08.2022 | 15:00 Uhr