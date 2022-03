Kritik aus MV an der Energiepreispauschale Stand: 24.03.2022 14:20 Uhr Zur Entlastung der Verbraucher bei den Energiekosten will die Bundesregierung unter anderem die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate auf das europäische Mindestmaß senken. Dies teilten SPD, Grüne und FDP am Donnerstag nach einer nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses mit.

Alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen sollen einmalig eine Energiepreispauschale von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt bekommen, der über die Lohnabrechnung ausgezahlt wird. Familien erhalten für jedes Kind einen Einmalbonus zum Kindergeld von 100 Euro. Die vereinbarte Einmalzahlung von 100 Euro für Empfänger der Grundsicherung werde verdoppelt. Für die Dauer von drei Monaten soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß abgesenkt werden.

Vergünstigungen für den ÖPNV und Abschied vom Gas

Für drei Monate soll es im öffentlichen Nahverkehr für alle Bürgerinnen und Bürger vergünstigte Tickets geben. Unter dem Motto "9 für 90" sollen Tickets für neun Euro pro Monat erhältlich sein. Die Koalition will zudem ein Gesetz verabschieden, wonach ab 2024 alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. So soll der Ausstieg aus der Energieversorgung mit Gas vorangetrieben werden.

Unternehmensverbände MV zweifeln an Maßnahmen

Sven Müller von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Mecklenburg-Vorpommern ist gespannt, wie das Paket umgesetzt werden soll. Die Preise für Energie seien schon vor dem Krieg in der Ukraine gestiegen, dies belaste nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Pendler. Er kritisierte, dass die Preissenkung für Diesel geringer ausfalle als beispielsweise für Super Benzin. Unternehmen und Handwerksbetriebe hätten in der Regel Dieselfahrzeuge. Ob die Maßnahmen auf Dauer wirklich ausreichen, bezweifelt Müller im Gespräch mit NDR MV Live. Er wünsche sich eine "verlässliche Basis".

