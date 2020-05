Stand: 20.05.2020 17:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kritik an Wahl Borchardts zur Verfassungsrichterin

Die Wahl der Linken-Politikerin Barbara Borchardt zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern sorgt bundesweit für Diskussionen. Kritik kommt unter anderem von dem Verfassungsrechtler der Universität Jena, Michael Brenner. Für ihn ist die Wahl ein Skandal. Borchardt ist Mitglied der vom Verfassungsschutz auf Bundesebene beobachteten Vereinigung "Antikapitalistische Linke" und will es auch bleiben, wie sie selbst sagte. In Mecklenburg-Vorpommern steht die Vereinigung nicht unter Beobachtung.

"Verfassungsfeindliche Personen gehören nicht in Verfassungsgericht"

"Diese Frau steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes", sagte Brenner dem NDR Nordmagazin. Ihre Organisation werde vom Verfassungsschutz beobachtet, zudem stelle Borchardt die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage und negiere die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Das seien Positionen, die mit der hierzulande geltenden freiheitlichen Verfassungsordnung nichts zu tun hätten. "Verfassungskritische und verfassungsfeindliche Personen gehören nicht in ein Verfassungsgericht, denn sie judizieren ja immerhin über die Verfassung."

Verfassungsrechtler: Als würde Höcke gewählt

Solche Wahlen seien immer auch politische Deals. Brenner vermutet, dass dies offenbar auch bei der Wahl Borchardts der Fall war. Dennoch sieht Brenner die Personalie als "Fehlgriff". Es gebe Verfassungsfeinde auf der linken und auf der rechten Seite des politischen Spektrums. "Genauso wie wir jetzt einen Fall haben in Mecklenburg-Vorpommern, wo eine Verfassungsfeindin in das Verfassungsgericht des Landes gewählt wurde, genauso wäre es wohl, wenn ein Herr Höcke in Thüringen in das Verfassungsgericht des Freistaates gewählt werden würde", so Brenner. Beides könne für einen Menschen, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht, nicht akzeptabel sein.

Amthor beklagt "Verlust der politischen Mitte"

Borchardt war in der vergangenen Woche im Landtag erst im zweiten Wahlgang zur Verfassungsrichterin gewählt worden, mit Stimmen von SPD, der Linken und der CDU. Die konservative Werte-Union bezeichnete Borchardts Wahl als Skandal. Der vorpommersche CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor bezeichnete das Ereignis als einen "Verlust der politischen Mitte" und als das bittere Resultat des Umstandes, dass es "im Landtag keine hinreichenden Mehrheiten mehr jenseits der extremen linken und rechten Vereinfacher" gebe.

Hoffmeister: Wahl ist allein Entscheidung der Legislative

Dazu, dass auch CDU-Abgeordnete Borchardt gewählt hatten, äußerte sich Amthor nicht. Der 27-Jährige bewirbt sich um den vakanten Vorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, ebenso wie Justizministerin Katy Hoffmeister. Sie äußerte sich am Mittwoch, ohne eine politische Einschätzung zu treffen: "Die Wahl der Verfassungsrichter ist allein eine Entscheidung der Legislative", so Hoffmeister. Die AfD nannte das Vorgehen der Christdemokraten scheinheilig. "Die Wahl Borchardts mit den Stimmen der CDU war ein Tabubruch und ein Tiefpunkt in der Geschichte des Landes", sagte AfD-Landeschef Leif-Erik Holm.

FDP: Fatales Signal

Kritik kommt auch von der FDP. Die Generalsekretärin der Liberalen, Linda Teuteberg, sieht in der Wahl eine "Verharmlosung der SED-Diktatur". Dass die Linken-Politikerin Borchardt "statt juristischer Kompetenz und Erfahrung eine Kader-Karriere in der SED" mitbringe, sende im 30. Jahr der Deutschen Einheit ein fatales Signal, sagte Teuteberg der Tageszeitung "Die Welt".

