Kritik an Schwesig von Kinderärzten: Schulen und Kitas öffnen Stand: 21.04.2021 12:05 Uhr Schulen und Kitas in Mecklenburg Vorpommern sollten nach Ansicht von Medizinern schnell wieder öffnen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat das jetzt in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gefordert.

Die Kinder- und Jugendärzte machen gleich im ersten Satz deutlich, wie entsetzt sie darüber sind, dass es der Politik in der dritten Coronawelle nicht gelungen ist, Schulen und Kitas offen zu halten. "Die Auswirkungen der Schließungen auf einen großen Teil der Kinder sind verheerend und jeden Tag in den Praxen sichtbar", heißt es in dem Papier. Insbesondere Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen würden weiter abgehängt, so der Landesvorsitzende des Berufsverbandes, Andreas Michel, aus Greifswald. Es drohe eine verlorene Generation.

Immer mehr Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen

Die Kinderärzte sehen nach eigenen Angaben in den Praxen immer mehr Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen wie starkes Übergewicht und psychischen Auffälligkeiten. Nötig sei jetzt Schulen und Kitas so bald wie möglich wieder zu öffnen. Es brauche dafür unter anderem verpflichtende Corona-Tests aller Schüler zwei- bis dreimal pro Woche. Eine verpflichtende Teststrategie könnte auch wieder außerschulische Aktivitäten ermöglichen. Kinder bräuchten endlich wieder Normalität, sagen die Kinder- und Jugendärzte.

