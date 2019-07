Stand: 15.07.2019 08:27 Uhr

Kritik an Personalkonzept der Landesregierung

Die Linke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die Verteilung von zusätzlichem Personal in den Ministerien. Diese erfolge zu pauschal und sei unzureichend, heißt es. Vorübergehend sollen rund 130 Stellen doppelt besetzt werden.

Rösler sieht deutlich größeren Bedarf

Allein aus Gründen des Wissenstransfers sei eine Doppelbesetzung von Stellen zu begrüßen, so die finanzpolitische Sprecherin der Linken, Jeannine Rösler. Sie sieht aber einen deutlich größeren Personalbedarf: "Der öffentliche Dienst wurde in den vergangenen Jahren derart kaputtgespart, dass es nicht reichen wird, in den Ministerien jeweils 14 Stellen doppelt zu besetzen."

Landesregierung will "Grundbedarfe" decken

Zudem kritisiert die Linksfraktion die pauschale Verteilung auf alle Ministerien. In größeren Häusern - etwa beim Landwirtschafts- und Innenministerium - sei auch der Personalbedarf größer. Die Landesregierung dagegen argumentiert: Die gleichmäßige Aufteilung auf die Häuser sei geboten, um die "größenunabhängigen Grundbedarfe" in allen Häusern abzudecken, heißt es in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken.

Vorbereitung auf Pensionierungswelle

Die Landesregierung hatte im Mai beschlossen, das Personalkonzept von Januar an auszusetzen. Dieses sah eigentlich vor, noch etwa 100 Stellen in der Verwaltung abzubauen. Wegen der zunehmenden Belastung der Angestellten und der bevorstehenden Pensionierungswelle will das Land statt des Abbaus 50 Millionen Euro investieren und mehr als 130 Stellen zeitweise doppelt besetzen. Auf diese Weise sollen frühzeitig neue Fachkräfte gesichert werden.

Doppelbesetzungen für maximal fünf Jahre

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist etwa die Hälfte der beim Land Beschäftigten 55 Jahre und älter. Die Doppelbesetzungen sind auf maximal fünf Jahre begrenzt. Das Geld dafür kommt aus dem Jahresüberschuss 2018.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.07.2019 | 07:30 Uhr