Kritik an Corona-Politik der Landesregierung wächst Stand: 03.02.2022 05:05 Uhr

Während Schleswig-Holstein lockert und ab kommender Woche die 2G-Regelung im Einzelhandel abschafft, hält Mecklenburg-Vorpommern weiter an den Einschränkungen fest. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nennt diese unterschiedlichen Regelungen zwar "unglücklich", macht aber auch deutlich, dass sich ein solcher Schritt für den Einzelhandel frühstens in zwei Wochen umsetzten ließe - also erst nach der geplanten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar.

Gegenwind aus der Opposition

Die Landtags-CDU wirft Schwesig diesbezüglich "Borniertheit" vor. Auch die FDP-Fraktion ist anderer Meinung als die rot-rote Regierung. Sie sieht Platz für Lockerungen. Die Gefahr durch die Omikron-Variante sei geringer und eben darauf müsse auch Mecklenburg-Vorpommern reagieren. Die FDP fordert, die 2G-Regelung im Einzelhandel zügig abzuschaffen. Dagegen argumentiert Schwesig, dass Mecklenburg-Vorpommern höhere Inzidenzzahlen als Schleswig-Holstein habe. Auch die Impfquote sei niedriger.

Wirtschaft befürchtet Wettbewerbsnachteil

Noch deutlicher wird die Kritik aus der Wirtschaft. Die IHK-Schwerin warnt vor massiven Wettbewerbsnachteilen durch einen Einkauftourismus über die Landesgrenze. Besonders, weil in der kommenden Woche die Winterferien in MV beginnen. Demnach reiche eine Maskenpflicht aus, es brauche keine 2G-Regelung im Einzelhandel mehr. Auch der Arbeitgeberverband erklärt, dass MV mit den Nachbarn gleichziehen müsse. Der Arbeitgeberverband geht sogar noch einen Schritt weiter und will auch 2G-Plus in der Gastronomie abschaffen.