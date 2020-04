Stand: 12.04.2020 15:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kritik: Schwesigs Vorschlag zum Mundschutz "unredlich"

Der Vorschlag von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), bei einer möglichen Lockerung der Corona-Maßnahmen eine generelle Maskenpflicht einzuführen, stößt im Land auf ein geteiltes Echo. Schwesig hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, man werde das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Dazu brauche man Maßnahmen wie einen Mundschutz.

Linke: Tragegebot für Mundschutz nicht durchsetzbar

Die Linksfraktion im Landtag hält ein Tragegebot für Mundschutz im Kampf gegen die Corona-Pandemie derzeit nicht für durchsetzbar. Es sei "unredlich", Mundschutz für alle zu fordern, wenn Masken und Schutzkleidung für Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger Mangelware sind, so die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Ostersonntag. "Die Ministerpräsidentin muss zunächst dafür sorgen, dass die Menschen geschützt werden, die sich um Alte und Kranke kümmern", sagte Oldenburg. Entsprechender Mundschutz sei seit Monaten nicht lieferbar. Er fehle in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, der ambulanten Pflege und Altenheimen. Erst wenn der "unhaltbare Zustand der medizinischen Unterversorgung beseitigt ist und Schutzmasken wieder in Apotheken erhältlich sind, kann Frau Schwesig die Einwohnerinnen und Einwohner verpflichten, Mundschutz zu tragen", betonte Oldenburg.

Masken draußen zu tragen "eher nutzlos"

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hofft auf eine schnelle Lockerung der Corona-Maßnahmen, vor allem im Handel. Allerdings sieht er das Tragen von Mundschutz nur in geschlossenen Räumen als sinnvoll an. Masken draußen zu tragen, sei eher nutzlos, sagte Madsen auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV. Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) lehnt Schwesigs Vorstoß ab. Wenn jetzt Masken für den privaten Bereich in großen Stückzahlen produziert werden müssten, würde sich die ohnehin angespannte Versorgungslage beim medizinischen Personal noch weiter verschärfen.

Wirtschaftsweisen lehnen starre Beschränkungen ab

In der Debatte über mögliche Lockerungen der Corona-Regeln lehnt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung starre Beschränkungen für einzelne Branchen ab. Die Politik sollte klare Richtlinien vorgeben, die helfen, die Virus-Ausbreitung einzudämmen, schreiben die fünf Sachverständigen der Bundesregierung in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Wenn Unternehmen und Einrichtungen diese Regeln einhielten, sollten sie wieder öffnen können, so die Ökonomen. Die Richtlinien könnten zum Beispiel einen Mindestabstand zwischen Personen beinhalten oder notwendige Schutzausrüstung.

