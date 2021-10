Krisentreffen: Fischerverband vor der Auflösung? Stand: 29.10.2021 11:11 Uhr Der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer löst sich möglicherweise auf. Grund sind die stark reduzierten Fangquoten in der westlichen Ostsee.

Seit den 1990er-Jahren gibt es den Landesverband der Kutter- und Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern - nun steht er möglicherweise vor dem Aus. Seit dem Vormittag beraten die Fischer in Stralsund über die Zukunft des Verbands.

Viele Fischer geben auf

Hintergrund sind die stark reduzierten Fangquoten in der westlichen Ostsee. Die Fischereiminister der EU-Staaten haben beschlossen, dass die Fischer 50 Prozent weniger Hering und fast 90 Prozent weniger Dorsch im kommenden Jahr fangen dürfen. Die Quoten werden schon seit Jahren gekürzt und nun kommt am Ende so wenig raus, dass viele Fischer aufgegeben haben und auch noch aufgeben werden. Da der Verband sich über Mitgliedsbeiträge finanziert, ist nun fraglich, wo das Geld herkommen soll, wenn es keine Fischer mehr gibt beziehungsweise die verbleibenden Fischer drastisch weniger Geld einnehmen als früher.

Suche nach neuer Interessenvertretung

Die Fischer beraten nun, wer bei einer Verbandsauflösung dessen Aufgaben übernehmen könnte: Wie können sich die verbliebenen Fischer Gehör verschaffen gegenüber dem Land, dem Bund und der EU? Wer bleibt am Ball und wie kann diese Arbeit bezahlt werden? Bisher hat der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer dafür und vor allem für den Mitgliedsbeitrag im Deutschen Fischereibund Kosten in fünfstelliger Höhe übernommen.

