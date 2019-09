Stand: 01.09.2019 09:34 Uhr

Kriegsbeginn 1939: Deutsche und Polen erinnern gemeinsam

In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erinnern Deutsche und Polen heute gemeinsam an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, der vor 80 Jahren begann. Am 1. September 1939 hatten deutsche Truppen mit dem Überfall auf Polen begonnen - mit den Schüssen des deutschen Kriegs- und Schulschiffs "Schleswig-Holstein" auf die Westerplatte in Danzig. 80 Jahre später soll sich in Pasewalk ein Schweigemarsch nach einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Marienkirche zur sogenannten Trümmerkugel in Bewegung setzen.

Kugel vereint Kriegstrümmer aus zwei Städten

Die Pasewalker Trümmerkugel besteht aus Weltkriegstrümmern. Die Bruchstücke stammen aus dem seit 1945 polnischen Pölitz und aus Pasewalk und wurden von dem Installationskünstler Ernest Daetwyler zu einer begehbaren Kugel zusammengefügt. Beide im Krieg schwer zerstörten Städte sind inzwischen Partnerstädte geworden.

Zentrale Gedenkfeier in Warschau

Auch in Warschau wurde des Kriegsausbruchs gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nahmen in der polnischen Hauptstadt, die im Zweiten Weltkrieg erheblich zerstört wurde, an der zentralen Gedenkfeier teil.

