Stand: 01.08.2020 09:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kreuzfahrtschiff "Hanseatic nature" kommt nach Wismar

Die erste Kreuzfahrtschiff-Ankunft dieses Jahres in Wismar ist für Anfang Oktober bestätigt. Die "Hanseatic nature" macht auf einer sieben Tage langen Rundfahrt von Kiel nach Hamburg einen Zwischenstopp in der Hansestadt. Das relativ kleine Kreuzfahrt-Expeditionsschiff legt am 3. Oktober morgens am Kreuzfahrtanleger an - dem Columbus Cruise Center Wismar. Dessen Geschäftsführer Veit Hürdler wertet es als ein wichtiges Zeichen, dass die Reederei Hapag Lloyd den Kreuzfahrtbetrieb wieder aufnimmt.

Für Einsätze in Polargebieten gebaut

Es sei wichtig, internationalen Reedereien zu zeigen, dass sich in Deutschland große Mühe gegeben werde, Kreuzfahrten wieder zu ermöglichen - wenn auch unter Einschränkungen, so Hürdler weiter. Das Expeditionsschiff ist für den Einsatz in den Polargebieten gebaut und bietet 230 Passagieren Platz. Nach dem Hygienekonzept der Reederei dürfen jetzt nur noch knapp 140 Touristen mitreisen. Ob die Kreuzfahrt-Touristen in Wismar auch an Land gehen können, steht noch nicht fest.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.08.2020 | 08:00 Uhr