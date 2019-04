Stand: 19.04.2019 09:35 Uhr

Kreuzfahrtsaison in Warnemünde hat begonnen

In Warnemünde hat am Karfreitag mit dem Einlaufen der "MSC Poesia" am Morgen die Kreuzfahrtsaison 2019 begonnen. Das 293 Meter lange Schiff fährt nach Angaben von Rostock Port weiter zu einer Kreuzfahrt ins schwedische Göteborg und ins dänische Aarhus. Auf dem Schiff finden nach Angaben von MSC Cruises knapp 4.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder Platz.

41 verschiedene Kreuzliner kommen

Die "MSC Poesia" ist eines von insgesamt 41 verschiedenen Schiffen, die in dieser Saison zusammen 199-Mal in Warnemünde festmachen wollen. Damit würden etwas weniger Anläufe als im Vorjahr erwartet, erklärte Hafengeschäftsführer Jens Scharner. 2018 hatte der Hafen nach eigenen Angaben einen Rekord erzielt. Bei 206 Anläufen seien bei der branchenüblichen Zählungsweise rund 923.000 Seereisende an und von Bord der Urlauberschiffe gegangen.

Fünffach-Anlauf im Juli

Auch in dieser Saison warten wieder einige Highlights auf die Kreuzfahrtschiff-Fans: So soll es im Juli einen Fünffach-Anlauf geben, wie die Tourismuszentrale mitteilte. Die größten Schiffe sind den Angaben zufolge die "Norwegian Getaway" mit 326 Metern und die "Regal Princess" mit 330 Metern Länge. Laut Scharner werden erstmals drei Schiffe der Rostocker Reederei Aida regelmäßig Warnemünde anlaufen. Für die Zuschauer werden einmal im Monat wieder Port-Partys veranstaltet.

Landstromanlage soll 2020 Betrieb aufnehmen

Doch die Ozeanriesen bringen nicht nur Glanz in die Hafenstädte, sondern auch schädliche Abgase. Deshalb stehen sie immer wieder in der Kritik von Umweltschützern und Anwohnern. Mit einer Landstromanlage sollen die in Rostock liegenden Schiffe künftig von Land aus mit Strom versorgt werden. Bislang laufen die Dieselmotoren der Kreuzfahrtriesen auch während der Liegezeit.

