Kreuzfahrtsaison Warnemünde: Neustart mit Ostseetouren Stand: 01.07.2021 06:50 Uhr Nach der Corona-Pause ist das Kreuzfahrtangebot in Warnemünde stark geschrumpft: Nicht einmal ein Zehntel der früheren Anläufe steht zum Neustart auf dem Programm.

Nach Wismar in der vergangenen Woche startet heute auch in Rostock-Warnemünde die Kreuzfahrtsaison. Bis Ende September sind dort bislang lediglich 17 Anläufe mit Passagieren geplant. Vor der Corona-Pandemie waren es fast 200.

AIDA bietet kurze Ostseetouren an

Immer mal wieder haben in den vergangenen Monaten Kreuzfahrtschiffe der Reedereien AIDA oder TUI Cruises an der Warnow festgemacht - allerdings nur um die Zeit bis zum Neustart zu überbrücken. Das erste Schiff, das auch Passagiere befördert, ist die "AIDAsol". Zunächst stehen drei- und viertägige, später einwöchige Ostseetouren mit Anläufen in schwedischen Häfen auf dem Programm.

Passagierzahl Corona-bedingt halbiert

An Bord dürfen etwas mehr als 1.000 Passagiere, normalerweise reicht die Kapazität für doppelt so viele. Zum Einchecken müssen die Gäste mit einem negativen Corona-Test anreisen. Vor Ort werden sie nochmals getestet. Die "AIDAsol" ist 15 Mal in Warnemünde zu Gast, hinzu kommen zwei Schiffe einer anderen Reederei. Im Jahr 2019 und damit vor Corona war Rostock mit 196 Anläufen Deutschlands Kreuzfahrthafen Nummer 1.

