Stand: 24.03.2021 19:25 Uhr Kreuzbruchhof: Mann stirbt bei Baumfällarbeiten

In einem Wald bei Kreuzbruchhof nahe Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 61-Jähriger bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen. Laut Polizei stürzte ein von ihm selbst gefällter Baum auf den Mann. Trotz sofortigen Einsatzes eines Rettungswagens und eines Rettungshubschraubers verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle. Seine Arbeitskollegen wurden seelsorgerisch betreut. Die Ermittlungen zum Ablauf des Unglücksfalles dauern an. | 24.03.2021 19:23