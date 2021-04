Kreistag beschäftigt sich mit Vorwürfen gegen Landrätin Weiss Stand: 20.04.2021 07:19 Uhr Kurz vor der Landratswahl beschäftigt sich der Kreistag von Nordwestmecklenburg mit Vorwürfen gegen Landrätin Weiss. Diese weist die Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Werbeagentur zurück.

Der Kreistag von Nordwestmecklenburg kommt am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen - zwei Tage vor der Landratswahl. Eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung hat den Verdacht geäußert, dass sich Landrätin Kerstin Weiss (SPD) Vorteile durch ihr Amt verschafft haben könnte. Eine Beschwerde ist beim Innenministerium eingegangen und werde dort geprüft, heißt es.

Landrätin weist alle Vorwürfe zurück

Es geht unter anderem um die Wahlwerbung für die Landratswahl. Dafür hatte Weiss eine Werbeagentur beauftragt, die auch das Piraten-Open-Air in Grevesmühlen betreibt. Die Landrätin hat alle Vorwürfe zurückgewiesen: Gegenleistungen zugunsten des Theaters habe es keine gegeben, sagte sie NDR 1 Radio MV. Sie habe einen regulären Vertrag abgeschlossen. Dieser liegt dem dem NDR vor.

CDU und Linke haben Sitzung beantragt

Außerdem werde ihr vorgeworfen, nichts gegen den Lärmpegel des Theaters unternommen zu haben, so Weiß. Dies sei nicht richtig. Die Fraktionen von CDU und Linke im Kreistag haben den Antrag für die Dringlichkeitssitzung am Freitag gestellt. Beide Parteien stellen jeweils einen Gegenkandidaten für die Landratswahl am kommenden Sonntag.

