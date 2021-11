Kreis Vorpommern-Greifswald weitet Impfangebote aus Stand: 22.11.2021 14:36 Uhr Wegen der angespannten Corona-Lage ändert der Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Impfstrategie. Von kommender Woche an werden die Angebote deutlich hochgefahren.

Vier der fünf Impfstraßen im Greifswalder Impfstützpunkt sind bereits wieder in Betrieb. Von kommender Woche an seien dann alle besetzt, sagte Impfmanager Timm Laslo. Auch die Öffnungszeiten werden demnach ausgedehnt. Impfwillige können sich dann auch am Wochenende im Stützpunkt impfen lassen. Sie brauchen allerdings bis auf donnerstags und freitags einen Termin.

Mehr Impfangebote auch in anderen Orten

Von Mittwoch an würde dieser über die wiedereingerichtete zentrale Hotline des Landes vergeben, so Laslo. Auch in anderen Orten des Kreises werden die Impfangebote ausgeweitet. So gibt es statt drei Impfteams zehn, die an einem festen Termin in der Woche in Pasewalk, Löcknitz, der Stadt Usedom, Anklam, Loitz, Torgelow und Bansin impfen. Verimpft wird hauptsächlich Biontech. Der Kreis habe vorgesorgt und sich genügend Impfstoff für die kommenden zwei Wochen gesichert, hieß es.

Zahl der Impfungen fast verdoppelt

Der Landkreis verzeichnet für die vergangene Woche insgesamt mehr als 4.500 Impfungen. In der Woche davor seien es weniger als 2.500 und in der Woche davor gut 2.000 gewesen. Zahlen für das Impfzentrum Greifswald zeigen für die vergangene Woche nicht nur deutlich mehr Auffrischungsimpfungen als in der Vorwoche. Auch die Zahl der Erstimpfungen ist demnach gestiegen.

