Kreis Rostock: Mobile Teams sollen Impfungen beschleunigen Stand: 14.06.2021 07:23 Uhr Mit mobilen Impfteams will der Landkreis Rostock den Impffortschritt beschleunigen. Im Fokus stehen dabei kleinere Städte und Gemeinden.

Der Landkreis Rostock will nun auch in kleineren Städten und Gemeinden Impfungen gegen das Coronavirus anbieten. Heute startet ein mobiles Impfteam mit Unterstützung der Bundeswehr.

100 Dosen zum Start in Güstrow

Nach dem Auftakt in der Güstrower Sport- und Kongresshalle stehen in dieser Woche Bad Doberan, Graal-Müritz, Teterow, Krakow am See, Sanitz, Satow und Neubukow auf dem Fahrplan des Impfmobils. Für den ersten Termin stünden 100 Impfdosen zur Verfügung, so die Kreisverwaltung. Mithilfe der mobilen Teams soll die Impfgeschwindigkeit im Landkreis erhöht werden.

Bundeswehr unterstützt mit Logistik

Das Versorgungsbataillon 142 der Bundeswehr aus Hagenow stellt bei der Aktion die Logistik, die Kreisverwaltung das medizinische Personal und die Kommunen kümmern sich um das Impfverfahren und die Räumlichkeiten. Eine Anmeldung zur Impfung ist nicht notwendig. Impfwillige müssen ihren Personalausweis und ihren Impfpass mitbringen.

