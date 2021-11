Stand: 05.11.2021 15:49 Uhr Kreis Mecklenburgische Seenplatte reaktiviert Impfzentren nicht

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte wird seine beiden Impfzentren in Trollenhagen und Waren an der Müritz vorerst nicht reaktivieren. Die Region sei mit ihren vier mobilen Impfteams und den festen Impforten im gesamten Kreisgebiet sehr gut aufgestellt, sagte der stellvertretende Landrat Thomas Müller. Zusätzlich seien Teams direkt in die Gemeinden gefahren, weitere Touren seien geplant. Das habe sich bestens bewährt. Die Quote für vollständig Geimpfte liegt im dünn besiedelten Kreis bei 65 Prozent und damit knapp unter dem Landesschnitt. | 05.11.2021 15:50

