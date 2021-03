Stand: 24.03.2021 07:03 Uhr Kreis Ludwigslust-Parchim: Investitionen in Kliniken und Feuerwehren

Der Kreis Ludwigslust-Parchim will Millionen in seine Kliniken investieren. Das hat Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Dienstagabend angekündigt. So wird im Crivitzer Krankenhaus die Notaufnahme für rund 7,2 Millionen Euro erneuert, Hagenow bekommt einen neuen Kreissaal für 750.000 Euro und in die IT-Systeme der Krankenhäuser in Hagenow und Ludwigslust sollen zwei Millionen Euro fließen. Auch für die Feuerwehren im Kreis wird aufgestockt: Damit sie in Zukunft nach den Einsätzen kürzere Wege haben, können sie ihre Löschtechnik bald an fünf Standorten auf Vordermann bringen lassen. Statt bisher nur in Hagenow und Dargelütz geht das ab sofort auch in Broock bei Lübz. In Heiddorf bei Dömitz und in Sternberg sollen weitere Aufbereitungsstationen entstehen. | 24.03.2021 07:03