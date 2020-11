Krebs: Vorsorge und Früherkennung können Leben retten Stand: 23.11.2020 14:49 Uhr Wie wichtig ist Vorsorge, wenn es um Krebserkrankungen geht? Ein Online-Seminar der Krebsgesellschaft MV klärt darüber auf.

In Mecklenburg-Vorpommern erkranken durchschnittlich mehr Menschen an Krebs als im Bundesvergleich. Früh erkannt sinkt die Sterblichkeitsrate erheblich. Darüber und über unterschiedliche Krebsarten klärt die Krebsgesellschaft in mehreren Vorträgen auf. So geht es zum Beispiel darum, dass spezielle Impfungen einige Krebsarten, wie den Gebärmutterhalskrebs, verhindern können.

Brustkrebs und Prostatakrebs treten am häufigsten auf

Aktuellen Zahlen zufolge ist die häufigste Krebsart bei Männern in Mecklenburg-Vorpommern Prostatakrebs mit durchschnittlich 1.250 Fällen im Jahr. Bei Frauen sind es ungefähr genauso viele Brustkrebs-Erkrankungen. Darmkrebs betrifft Männer wie Frauen gleichermaßen - mit insgesamt 1.300 Fällen im Jahr. Übergewicht, starkes Rauchen und zu viel Alkohol seien für die höhere Krebsrate im Land verantwortlich, so Professor Ernst Klar von der Krebsgesellschaft MV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.11.2020 | 13:00 Uhr