Kranunfall: Spezialisten arbeiten an Bergungsplan

Nach dem Kran-Unfall im Rostocker Überseehafen soll bis zum Vormittag feststehen, wie die tonnenschweren Stahlkolosse vom Grund des Hafenbeckens geborgen werden können. Wie es hieß, arbeiten Spezialisten derzeit an einem Plan zur Bergung. Die beiden mobilen Kräne mit einem Gewicht von jeweils rund 440 Tonnen waren am Freitagabend beim Verladen auf ein Spezialschiff ins Hafenbecken gestürzt. Die Schadenshöhe ist weiter unklar.

Kräne in Rostocker Hafenbecken gestürzt Nordmagazin - 02.02.2020 19:30 Uhr Liebherr baut im Rostocker Seehafen hochmoderne Hafenmobilkrane. Zwei davon sind beim Verladen auf ein Spezialschiff in den Hafen gestürzt. Das Hafenbecken bleibt vorerst gesperrt.







Taucher erkundeten Lage der Kräne

Taucher hätten die genaue Lage der Kräne bereits erkundet. Seit Freitag ist das Hafenbecken für jeglichen Verkehr gesperrt. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde das Wasser verunreinigt. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Insgesamt seien schätzungsweise etwa 100 Liter ausgetreten, wovon der Großteil aber bereits abgesaugt worden sei, teilte das Hafen- und Seemannsamt mit.

Ein Arbeiter leicht verletzt, Schiff beschädigt

Bei dem missglückten Verlade-Manöver am Freitagabend war ein Arbeiter leicht verletzt worden, Sanitäter versorgten ihn vor Ort. Der Unfall ereignete sich am Kai des Kranherstellers Liebherr im Überseehafen. Bei dem Unfall wurde nach Angaben der Wasserschutzpolizei auch das 110 Meter lange Schwergutschiff "Jumbo Vision" beschädigt, es darf vorerst nicht auslaufen. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr hatten die Ausbreitung umweltschädlicher Stoffe durch mobile Ölsperren eingedämmt.

Liebherr: Unfall bei Positionierungsarbeiten

Liebherr bestätigte, dass sich der Unfall bei Positionierungsarbeiten des zweiten mobilen Krans auf dem Schiff zugetragen habe. "Das Schiff geriet in Schieflage und beide Kräne rutschten in das Hafenbecken." Die beiden mobilen Kräne seien für den Export bestimmt gewesen und auf das Spezialschiff verladen worden.

Augenzeuge: Schiffskran touchierte mobilen Kran und riss ihn mit

Wie ein Hafenarbeiter, der das Geschehen vom gegenüberliegenden Kai beobachtete, NDR 1 Radio MV berichtete, waren die eigentlichen Verladearbeiten schon abgeschlossen gewesen, als ein Ladekran des Transportschiffes beim Rangieren einen der beiden bereits an Bord stehenden Mobilkräne touchierte, so dass dieser vom Schiff ins Hafenbecken gestürzt sei. Dadurch habe sich die Balance des Schiffes verlagert, es sei in eine Schieflage geraten, so dass schließlich auch der zweite Kran ins Hafenbecken gekippt sei, so der Augenzeuge weiter.

Experte: Tonnenschwere Kräne mit Millionenwert

Nach Angaben von Liebherr ereignete sich der Unfall mit zwei mobilen Hafenkränen des Typs Liebherr LHM550. Kräne dieses Typs sind rund 35 Meter hoch und haben ein Gewicht von 439 Tonnen. Der Stückpreis beträgt laut Branchenkennern rund 3,5 Millionen Euro. Man werde alles unternehmen, um die Beteiligten bei der Aufklärungsarbeit zu unterstützen, teilte ein Liebherr-Sprecher mit.

