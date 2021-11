Stand: 09.11.2021 14:10 Uhr Krankenkasse: In MV mehr Menschen mit wiederkehrenden Depressionen

In Mecklenburg-Vorpommern leiden immer mehr Menschen an wiederkehrenden Depressionen. Innerhalb von zehn Jahren ist nach Daten der Krankenkasse KKH ihre Zahl um 124 Prozent gestiegen. Im Vergleich der Bundesländer verzeichnet das Land den zweitgrößten Anstieg, nur in Baden-Württemberg war der Wert mit 140 Prozent höher. Bundesweit lag er bei rund 82 Prozent. Bei einmaligen depressiven Phasen verzeichnet die KKH in Mecklenburg-Vorpommern im selben Zeitraum von 2010 auf 2020 einen geringeren Anstieg von 33 Prozent. Ob die wiederkehrenden Depressionen insbesondere durch die Corona-Pandemie angestiegen sind, lässt sich nach Aussage der KKH derzeit noch nicht sicher voraussagen. | 09.11.2021 14:09

