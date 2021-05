Stand: 26.05.2021 13:42 Uhr Krankenkasse: Höchste Alkoholiker-Quote in MV

Mehr als 34.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Recherchen der Krankenkasse Barmer ein diagnostiziertes Alkoholproblem. Die Betroffenenrate sei damit bundesweit die höchste, teilte die Krankenkasse mit. Alarmierend sei, dass die Zahl der Alkoholiker in Mecklenburg-Vorpommern von 2014 bis 2019 um zehn Prozent angestiegen ist. Besonders betroffen sind Männer, die um 45 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegen, Frauen dagegen liegen mit 0,8 Prozent etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen geht davon aus, dass die Suchtproblematik in allen Bereichen aufgrund der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren nochmal erheblich zunehmen wird. | 26.05.2021 13:41