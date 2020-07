Stand: 08.07.2020 05:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

Krankenkasse: Es fehlen Psychotherapeuten in MV

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Betroffene nach wie vor lange auf eine Psychotherapie warten. Das geht aus dem aktuellen Arztreport hervor, den die Barmer Ersatzkasse veröffentlicht hat. Jeder dritte Patient muss mindestens vier Wochen auf einen Therapieplatz warten, heißt es in dem Report. Das sei zu lang, da der Leidensdruck bei psychischen Erkrankungen enorm hoch ist, so der Landesgeschäftsführer der Barmer, Henning Kutzbach. Zwar habe sich die Anzahl der Psychotherapeuten stark erhöht. Doch Mecklenburg-Vorpommern habe bundesweit immer noch eine der niedrigsten Therapeutendichten.

Weg in die Stadt oft zu weit

Damit jeder Betroffene auch eine längere Therapie bekomme, bleibe der Bedarf an Psychotherapeuten weiterhin hoch, so Kutzbach. Er appellierte an die Landesregierung und Ärzteverbände, die Ansiedlung von Therapeuten ähnlich zu fördern wie die von Landärzten. Viele Patienten könnten lange Wege in die Praxen in den Städten nicht bewältigen. Zwar gebe es seit der Corona-Krise mehr Online-Angebote. Sie könnten aber den direkten Kontakt mit den Therapeuten nicht ersetzen, betonte der Präsident der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer, Gregor Peikert.

