Krankenhausreform: Gesundheitsministerin Drese zufrieden Stand: 10.07.2023 18:01 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Drese (SPD) zeigte sich mit den Eckpunkten der Krankenhausreform sehr zufrieden. Die besondere Ausgangslage für Kliniken im Osten und in dünn besiedelten Gebieten werde berücksichtigt.

Bund und Länder haben sich am Montag auf Eckpunkte für die Krankenhausreform geeinigt. Diese finden Zuspruch bei der Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese: Die Hartnäckigkeit habe sich gelohnt, teilte sie mit. Die Krankenhausplanung bleibe in Länderhand und Ausnahmetatbestände in den einzelnen Ländern würden Berücksichtigung finden, so Drese. Sie versicherte: Die besondere Ausgangslage für Kliniken im Osten und in dünn besiedelten Gebieten werde berücksichtigt.

MV soll Gesetzentwurf mitentwickeln

In der Pressekonferenz sprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von "einer Art Revolution". Von den 16 Ländern hätten 14 für die Reform gestimmt, so der Minister. Bayern stimmte dagegen, Schleswig-Holstein enthielt sich. Über den Sommer würden Bund und Länder nun einen konkreten Gesetzentwurf ausarbeiten, so Lauterbach. Dabei sollen Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern von Länderseite maßgeblich mitwirken.

Abkehr von Fallpauschalen, stärkere Spezialisierung von Kliniken

Bei der Krankenhaus-Finanzierung werde es wie geplant eine Abkehr von den Fallpauschalen geben, sagte Lauterbach. Künftig sollten 60 Prozent der Kosten von Kliniken über Vorhaltepauschalen gedeckt werden. "Das nimmt den ökonomischen Druck weg", sagte der SPD-Politiker. Auch sollten sich die Kliniken stärker spezialisieren und verschiedene "Level" von Krankenhäusern deutlich machen, ob eine Klinik vor allem für die medizinische Grundversorgung verantwortlich ist oder auch komplizierte Behandlungen übernimmt, so Lauterbach.

Lauterbach: Reform ist Existenzgarantie für kleine Kliniken

Kleine Krankenhäuser würden nicht mehr gezwungen, so viele Leistungen zu erbringen - Krebsbehandlungen etwa würden in Spezialzentren erfolgen. Die Vorhaltepauschalen könnten nur Kliniken erhalten, die auch entsprechende Qualitiätskriterien erfüllten, so Lauterbach. Kleine Kliniken könnten sich damit darauf konzentrieren, was sie gut leisten könnten. Die Reform sei damit auch eine "Existenzgarantie für kleine Kliniken auf dem Land", sagte der Minister. Dies helfe auch gerade Krankenhäusern in Ostdeutschland, weil dort viele Häuser gefährdet seien, die nach dem bisherigen System nicht mehr auf genügend Behandlungsfälle kämen.

